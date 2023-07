Regen- en hagelbuien, ook opklaringen in Lochem vandaag

Geen bewoners met dementie, maar met GGZ-indicatie in hartje Zutphen: mag dat wel?

Een opvallende brief viel er bij omwonenden van het Hagepoortplein in Zutphen op de deurmat. Het oude gebouw van de Rabobank wordt een plek voor bewoners vanaf 45 jaar die te maken hebben met psychiatrische klachten. Volgens de gemeente Zutphen mag dit helemaal niet. ,,Als het nodig blijkt, zullen we een handhavingstraject opstarten.’’