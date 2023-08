Gratis abonnement jeugd: biblio­theek Deventer wil dat ook jongeren zich thuisvoe­len

Bibliotheek Centrum in Deventer zet op woensdag 30 augustus de deuren open voor jongeren tot 27 jaar. Van 9.30 tot 16.30 uur kunnen ze ontdekken dat je in de bibliotheek voor veel meer terechtkunt dan alleen voor het lenen van boeken. Deze campagnedag is de feestelijke aftrap van de jongerencampagne, die tot eind oktober loopt.