Remco uit Deventer stuurt Nederlands glasbedrijf naar Italië na hevige hagelbui: ‘Van verzekering hoor je niks’

Politieke zorgen over komst 40 extra beveiligde patiënten: ‘Schalkhaar voelt zich het afvoerput­je’

VVD Deventer is ongerust over de nieuwbouwplannen bij Brinkgreven, het terrein voor geestelijke gezondheidszorg tussen Schalkhaar en Deventer. Veertig extra patiënten met mogelijk een strafblad komen hier mogelijk te wonen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. ,,Er moet een goed meldpunt komen.’’