Roy (29) uit Exel wint NK Ballonvaren: ‘Een leuke hobby en geeft extra plezier’

Poging om De Bloemen­kamp in Gorssel te behoeden van sloop faalt: gebouw wordt géén monument

Appartementengebouw De Bloemenkamp in Gorssel krijgt definitief géén monumentenstatus. Een advies van de lokale erfgoedcommissie om het gebouw als een gemeentelijk monument aan te wijzen, is door het Lochemse college van burgemeester en wethouders in de wind geslagen. De reden: de gemeente wil meewerken aan sloop en vervangende nieuwbouw.