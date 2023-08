Saskia de Jong uit Epse schrijft jeugdboek van het jaar, maar daaruit voorlezen in haar eigen klas doet ze niet

Weer twee nieuwe padelbanen in Deventer in de maak: aantal buitenba­nen groeit tot elf

Deventer krijgt er mogelijk twee nieuwe padelbanen bij. Daarmee groeit het aantal buitenbanen in de stad in korte tijd van vijf naar elf. De sport is razend populair waardoor twee verenigingen in Deventer, Tennis en Padel Colmschate en Deventer Padel gaan uitbreiden om aan de vraag te voldoen.