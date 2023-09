Schalkhaar wordt tureluurs van lekkages: derde leidingbreuk deze zomer

Wrevel over financie­ring van behoud buitenba­den in Almen en Gorssel: ‘Wat is het je waard?’

De gemeente Lochem is bereid de portemonnee te trekken voor het behoud van de twee Lochemse buitenzwembaden, in Almen en Gorssel. Maar is het bedrag dat de gemeente daarvoor in gedachten heeft genoeg? Daarover rijzen grote twijfels bij de Stichting Gorsselse Zwembaden, bleek dinsdagavond tijdens de politieke avond in Lochem.