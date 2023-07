Schutting staat 2 centimeter te ver, burenruzie in Diepenveen escaleert: ‘Politie moest komen’

Krijgt Lochem haar stads­gracht terug? ‘Ik ben voor, want veel van het verleden is uitgewist’

Lochem wil haar stadsgracht terug. Dat kan in de komende jaren al werkelijkheid worden. Zodra de rondweg klaar is, gaat in de binnenstad onder meer de Graaf Ottoweg aangepakt worden. En precies die weg ligt op de plek waar tot 1932 de stadsgracht lag. Kabbelt daar over een paar jaar weer grachtwater?