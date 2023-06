Simon Kemperink probeert drenkeling (16) in Deventer te redden: ‘Ik heb mijn best gedaan’

Tegenval­ler in tijden van woningnood in Deventer: twee locaties vallen af om snel te bouwen

Tegenvaller voor de gemeente bij de aanpak van woningnood in Deventer. Twee locaties die in beeld waren voor flexwoningen blijken bij nader inzien niet geschikt. De vraag is hoe nu verder en waar Deventer driehonderd huizen in sneltreinvaart kan optrekken.