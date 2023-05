‘Slachting’ met keukenmes in Harfsen: ‘Je hebt ons leven geruïneerd’

Een gitzwarte dag die de slachtoffers in het geheugen gegrift staat en hun leven verwoest heeft. Zo werd vandaag bij de rechtbank de eerste decemberdag van 2021 beschreven. Die dag stormde Harfsenaar E.N. (39) een woning aan de Callunahof in Harfsen binnen, om daar op zijn ex-vrouw en -schoonmoeder in te steken.

Hun destijds 2-jarige zoontje was er op dat moment ook bij en de vrouwen overleefden de steekpartij maar ternauwernood. De verdachte blijft sindsdien zeggen dat hij er zich niets van kan herinneren.

Bij de politie kwamen die dag rond half zeven ’s avonds verschillende meldingen binnen over het geweld dat zich zojuist in de woning had afgespeeld. Eerst van de ex-vrouw van de verdachte en daarna van de verdachte zelf, die op dat moment zijn zoontje bij zich had. ,,Ik heb mijn ex in elkaar geslagen”, vertelde E.N. aan de politie.

Toen die daar even later arriveerde werd de voormalige schoonmoeder van de man ernstig gewond op straat aangetroffen, met messteken in haar buikstreek. Zijn ex werd binnen gevonden met het afgebroken lemmet van een groot keukenmes in haar borst. Er waren meerdere operaties nodig om de levens van de twee zwaargewonde vrouwen te redden.

Veel beroering

De rechtbank in Zutphen nam donderdag uitgebreid de tijd voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, die in het kleine Harfsen en omgeving uiteraard voor veel beroering zorgde. Over het drama en wat daaraan voorafging werd zo iets meer duidelijk.