SP Deventer dreigt met rechter als flyeren op straat verboden blijft: ‘Dit is in strijd met de grondwet’

Kleinere sportzaal in Gorssel stuit op weerstand raad: ‘Voorstel schiet tekort’

Het laatste woord over het verkleinen van de sporthal in een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie in Gorssel is nog niet gesproken. Deze week werd de gemeenteraad door wethouder Lex de Goede geïnformeerd over het voorstel, maar daar gaat de raad gaat niet zomaar mee akkoord. ‘We willen meer aandacht voor jeugd, dan moet je ze wel faciliteren.’