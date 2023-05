Steeds meer wandelen rond Deventer en Zutphen: ‘Je komt bijna niemand tegen in deze regio’

met video Deze splinter­nieu­we attractie moet kinderen naar langer geopende Borgeler­bad in Deventer lokken

Een groot, oranje piratenschip middenin het zwembad. Een attractie die het Borgelerbad in Deventer aantrekkelijker moet maken voor kinderen. Maar dat is niet het enige nieuwe dit zomerseizoen in het Deventer bad. Er zijn ook nieuwe openingstijden. „Met warm weer gaan we eerder open.”