Steeds minder fysieke winkels, in deze gemeenten is het andersom: 'Jaloerse collega's in andere steden’

Seksshop van Frenky (82) kan weer jaren mee: ‘Dames komen hier graag kijken of voelen’

De ‘langstzittende en oudste seksshophouder’ van het land is na een verbouwing van zijn zaak weer helemaal klaar voor de toekomst. Dat komt goed uit, want eigenaar Frank Vissers uit Deventer denkt ook na 53 jaar nog lang niet aan stoppen: ,,Ik ben hier in al die jaren nog geen vijf minuten met tegenzin geweest.’’