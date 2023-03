Storing legt treinverkeer in Oost- en Noord-Nederland plat: ‘Unieke situatie’

Het is een slechte ochtend voor treinreizigers in het oosten van het land. Door een storing in de plaatselijke verkeersleidingspost rijden er momenteel geen treinen rond Zwolle. Dat heeft gevolgen voor het hele land, met name het noorden en het oosten. En dat op een dag dat meerdere lijnen al uitvallen vanwege stakingen.

De storing duurt tenminste nog tot 12.30 uur. Reizigers moeten rekening houden met ruim twee uur extra reistijd. De NS laat weten dat er geen treinen van en naar Deventer en Hengelo rijden.

Volgens ProRail gaat het om een storing bij de verkeersleidingspost in Zwolle. Vanwege de veiligheid is het treinverkeer geheel stilgelegd terwijl de spoorbeheerder aan het herstel werkt. ProRail kan nog niet zeggen hoe lang dit gaat duren.

De storing bij Zwolle betekent dat het noorden van het land volledig is afgesloten van de rest van Nederland als het om het treinverkeer gaat.

Verkeersleidingspost

Wat er precies aan de hand is wordt momenteel onderzocht, vertelt woordvoerder Jeroen Wienen van ProRail. ,,Er is ook een extra team ter plaatse om ondersteuning te bieden. De verkeersleidingspost stuurt alles aan, bijvoorbeeld welke wissels om worden gezet. Als we dat niet goed kunnen zien door een storing, kunnen we het treinverkeer niet veilig laten rijden. Vandaar dat we het rond Zwolle hebben stilgelegd.’’

Dat heeft niet alleen voor het noorden en het oosten gevolgen. ,,Omdat veel treinen via Zwolle naar andere delen van het land doorrijden, zullen ook daar verstoringen optreden.’’

Volgens Wienen is dit een unieke situatie. ,,Dat het treinverkeer dusdanig verstoord wordt door een storing komt eigenlijk nooit voor. We beseffen dat dit grote gevolgen heeft voor de treinreizigers en doen er alles aan om het zo snel mogelijk te verhelpen.’’

Volledig scherm De verkeersleidingspost van ProRail bij het station van Zwolle. © Google Streetview

Station druppelt leeg

Op station Zwolle zijn de problemen goed merkbaar. Langzaam druppelt het station dinsdagochtend leeg. Tot in ieder geval 12.30 rijden de treinen niet, dus zoeken mensen alternatief vervoer. „Ik was onderweg naar Utrecht vanaf mijn woonplaats Hoogeveen om te studeren. Dat zit er niet meer in vandaag”, glimlacht een reiziger als een boer met kiespijn. „Een vriend van mij haalt mij straks op en brengt mij weer naar huis.”

Op het perron staat ook een groepje middelbare scholieren die hun schooluitje in het water ziet vallen. „Ons reisje naar de tweede kamer in Den Haag gaat niet meer door”, vertelt Charlena, een van de scholieren.

Voor een tweetal studenten defensie zit er niets anders op dan wachten, met een grote hoeveelheid bagage. „We hebben een oefening in Nunspeet”, leggen ze uit. „We waren al vroeg vanochtend onderweg. We wilden hier overstappen, maar staan nu dus vast.”

Ook nog staking

De storing komt bovenop een aangekondigde staking van de regionale vervoerders in met name het oosten van het land. Het gevolg is dat het treinverkeer in een groot deel van het land piepend en krakend tot stilstand is gekomen. De automobilist is overigens niet veel beter af, want het is de drukste ochtendspits van het jaar.

Volledig scherm Door storingen en stakingen kleurt de kaart van de NS in het oosten van het land rood. © NS

