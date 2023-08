Straten langs IJssel in Deventer op de schop: dit gaat er gebeuren

Derde generatie runt het Markelose vakantie­park Hessenheem: ‘Dit is een familiebe­drijf, daar heb je een band mee’

Het Markelose vakantiepark Hessenheem blijft in de familie. Pieter en Daphne Wallenburg runnen nu het buitencentrum. De derde generatie. „Mijn droom was een eigen camping, het liefst in Italië.”