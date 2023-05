Tieners terroriseren al maanden speeltuin in Deventer: ‘Kleine kinderen voelen zich niet veilig hier’

Inwoners wijk De Hoven in Zutphen hoeven straks voor pak melk niet meer IJssel over dankzij deze ‘reddende engel’

De Hoven moet het al twee maanden stellen zonder supermarkt. Onacceptabel, vindt Gerjan Harbers, die al jarenlang in de Zutphense volkswijk woont. De ‘docent koken en bakken’ trok de stoute schoenen aan en neemt in de zomer een sprong in het diepe. Hij en zijn vrouw Hanneke maken in de zomer onder de naam ‘Buurtsuper De Hoven’ een doorstart in het pand aan de Molenweg.