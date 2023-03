Twee mannen uit Deventer in verdachte auto leiden politie naar hennepkwekerij

Zutphense therapeu­ten begeleiden kinderen met een ouder in de gevangenis: ‘Krijgt papa wel te eten?’

Stel je voor: je bent kind en één van je ouders zit in de gevangenis. Wat nu? 25.000 kinderen in Nederland ervaren dit. Deze ‘vergeten groep’ voelt schaamte, boosheid en verdriet. ,,We zien hoeveel stress het geeft bij een kind.’’