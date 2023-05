Van dansfeest tot havendag: 5 x deze leuke dingen kun je dit weekend doen in Deventer

met poll Viswinkel versus gemeente Zutphen: hoe ingewik­keld een paar picknickta­fels kunnen zijn (oordeel zelf)

Hoe ingewikkeld kun je het maken: picknicktafels bij een viswinkel, mag dat wel of niet? Dat het écht ingewikkeld is, blijkt uit de strijd tussen viswinkel Jan van de Krent en de gemeente Zutphen. De viswinkel stapt nu naar de rechter. Tip: lees de argumenten over en weer en probeer zelf een oordeel te vellen.