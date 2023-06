Van zomerkermis tot kledingmarkt: 6 x dit doe je in Deventer dit weekend

Rattenover­last tussen afval in Zutphen, zijn vallen de oplossing? ‘Dweilen met de kraan open’

In tuinen, op straat of in het afval. Ratten kruipen in alle hoeken en gaten, op zoek naar iets te knabbelen. Dumpingen bij afvalcontainers en brood dat wandelaars aan eenden voeren zijn een welkome bron van voedsel. De Partij voor de Dieren vermoedt dat precies dat nu gebeurt in Zutphen, maar is tégen het bestrijden van de dieren. ,,Dat is dweilen met de kraan open.”