Vandaag lekker weer in Lochem

Het mysterie van de Deventer flessen­post in de IJssel: wie is ‘Mandy’ en wat wil ze van de vinder?

Stel je voor: je vindt flessenpost in de IJssel, met een mysterieuze boodschap van een onbekende vrouw. In Deventer gebeurde het echt. Maar wie is deze Mandy? Schrijfster Bertina Mulder uit Epe dook in ‘haar’ verhaal. ,,Het is geen afscheidsbrief, maar het is wel een brief van iemand die het moeilijk heeft.’’