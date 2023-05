Verhaal van Joodse slagersfamilie Gosschalk raakt bezoekers in Deventer: ‘Ik herinner me dat bord nog goed’

Nieuw Broodfonds in oprichting voor zelfstan­dig onderne­mers uit Deventer en omgeving

In Deventer is een nieuw Broodfonds in oprichting. Het fonds is bedoeld als vangnet voor zelfstandig ondernemers die arbeidsongeschikt worden en zonder werk geen inkomen meer hebben. Zij steunen elkaar bij ziekte met schenkingen. Er is nog plaats voor zelfstandigen uit Deventer en omgeving.