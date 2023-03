Verkeer in Deventer ook in avondspits muurvast

Met video Emotioneel eerbetoon in Warnsveld voor Turkse oud-kickbokser Sal is voltreffer: ‘Precies zoals pa zou hebben gewild’

Woorden. Doffe dreunen van bokshandschoen op bokshandschoen. Ontroerende muziek. Een snik. Het is deze zondagmiddag allemaal te horen in sportschool Rocky Fit in Warnsveld. Daar is een bijzonder eerbetoon aan Sal Köse, die omkwam bij de aardbevingen in Turkije. Ook zijn vader Hamis en zijn broer Yilmaz lieten daar het leven.