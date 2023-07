Verkeersregelaar zwaargewond na aanrijding, N344 afgesloten tussen Bathmen en Holten

met videoEen verkeersregelaar is woensdagmiddag aangereden bij werkzaamheden op de Deventerweg-N344. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Een traumahelikopter was onderweg vanuit Duitsland, maar is halverwege geannuleerd.