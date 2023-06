Vrouw (48) op snorscooter ernstig gewond door botsing in Deventer: automobilist aangehouden

Hoogspan­nings­ka­bels Zutphen gaan onder­gronds, maar er is nog één heikel punt: ‘Waarom opstijg­punt midden in wandelge­bied?’

Gaat er een opstijgpunt van hoogspanningskabels komen bij landgoed 't Klaphek? Dat is wel wat de gemeente Zutphen nu wil. Maar de landgoedeigenaar snapt er niks van. ,,Het is te bizar voor woorden. De oplossing ligt 150 meter verderop. Gewoon even een mast verder verkabelen en het is opgelost.’’