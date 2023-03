Vrouw op snorscooter schrikt van auto en komt ten val op kruising in Deventer

Jesse (23) en Jelle (26) krijgen het voor elkaar: Zutphen krijgt een regenboog­ze­bra­pad

Een gekleurd zebrapad bij binnenkomst van de binnenstad om te laten zien dat iedereen in Zutphen welkom is en zichzelf kan zijn, ongeacht gender of seksuele oriëntatie. Jesse Sprikkelman en Jelle Seubring zien hun wens werkelijkheid worden. De gemeenteraad van Zutphen verzoekt burgemeester en wethouders unaniem zo’n pad aan te leggen. Het liefst voor het station. ,,Een prominentere plek is er niet.’’