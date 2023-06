Warm weer en veel branden in de regio: toeval of niet?

hockey DHV op ‘gele wolk’ naar titelduel: ‘Iedereen bereid stapje extra te doen’

Door de 1-0 zege in de topper bij het Enschedese EHV belandde tweedeklasser DHV op een grote gele wolk. In het titelduel tegen Bemmel over een week moeten de vrouwen voorkomen dat ze er alsnog vanaf lazeren.