Week Zonder Vlees: 6 x bij deze restaurants in Deventer eet je vega(n)

indebuurt.nlHet is de Nationale Week Zonder Vlees! Laat jij geen dag voorbij gaan zonder een stukje vlees op je bord, of ben je flexitariër, pescotariër, vegetariër of veganist? Als je op zoek bent naar een restaurant in Deventer waar je vega(n) kunt eten, dan zijn er genoeg vegetarische of veganistische opties in het centrum te vinden. Wij zetten zes restaurants voor je op een rijtje.

Vegan ontbijt, lunch en taart

Bij Sync OK aan de Broerderenstraat in het centrum van Deventer is alles op de kaart vegan. Van bananenbrood en taart tot broodjes, soep en zoete snacks. Eigenaresse Lieke maakt en bakt alles van plantaardig ingrediënten, waarbij ze zoveel mogelijk rekening houdt met het seizoen. Ook met een allergie kun je hier terecht. Alles op de kaart is glutenvrij en veel is notenvrij, sojavrij en suikervrij.

Sync OK is open voor ontbijt en lunch.

Voor ieder wat wils

De kaart van De Sjampetter heeft voor ieder wat wils. En dus ook voor veganisten en vegetariërs! Je kunt zowel voor lunch als voor diner uit meerdere gerechten kiezen. Denk bijvoorbeeld aan brood met avocado en ei of een broodje met gebakken paddenstoelen. Of voor diner een vegan saté, vegan salades, kaasfondue of met geitenkaas gevulde portobello’s.

Italiaanse vega(n) gerechten

Zin in een Italiaanse vegetarische hap? Dan is Raffaele’s Foodbar de juiste plek. Het restaurant heeft een speciaal menu voor vegetariërs met antipasti, pizza’s en pasta’s. En dat is alles behalve saai. Denk aan Italiaanse mozzarella, pesto, truffel. Volgens de menukaart zijn de vegetarische balletjes in tomatensaus Raffaele’s specialiteit.

Vegan fish & chips

Bij Beryl’s op het Grote Kerkhof eet je fish, chips en veggies. En dat maakt dit restaurant dus geschikt voor pescotariërs, vegetariërs en veganisten. Op de menukaart staan diverse vissoorten, maar ook verschillende vegan burgers en vegan garnalen of gefrituurde tofu met friet. Je kunt zowel in het restaurant eten als thuis laten bezorgen.

Vega(n) proeverij

Bij Happerij en Tapperij De Expeditie aan de Smedenstraat kun je lunchen, dineren en borrelen. De kaart is enorm uitgebreid en biedt veel opties voor vegetariërs en veganisten. Zo kun je kiezen uit verschillende burgers, vega(n) soep of broodjes, kaasfondue, salades, pasta, quiche, Mexicaanse gerechten of een Expeditie vega(n) box met daarin een proeverij van verschillende gerechten voor twee personen.

Vega(n) shared dining

Als je dol bent op shared dining, dan is Loev de place to be in Deventer. Je kunt zelf lekkere gerechten van de menukaart verzamelen en op die manier jouw eigen maaltijd samenstellen. Ga je voor een klassiek voor-, hoofd- en nagerecht of combineer je kleine gerechtjes tot een volledige maaltijd? Het kan allemaal. De gerechten zijn allemaal gebaseerd op de Aziatische keuken en voor vegetariërs en veganisten is er genoeg keuze. Wat dacht je van burrata met vleestomaten, vegan Tom Kha Kai soep, oesterzwam met gebakken rijst of vegetarische dumplings?

