Weekendtips! Van hondenspeeltuin tot metalfest: dit kun je doen in Deventer

Video Go A­head-hooligans staan lijnrecht tegenover Deventer burgemees­ter: ‘Is het een keer klaar?’

Zes Go Ahead-hooligans liggen in de clinch met Ron König. Na bloederige vechtpartijen - ook met aartsvijand PEC - heeft de Deventer burgemeester de Eagles-aanhangers een last onder dwangsom opgelegd. Onterecht, vinden ze. Gaat het hier om een dubbele straf of om een serieuze waarschuwing, zoals König het ziet?