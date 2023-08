Wijngaarden bezoeken, de Prutshub en een museum: 5 x uittips in Deventer

Avondwande­ling op de Lochemse Berg staat in het teken van historie en spoken

De Lochemse Berg kent een lange geschiedenis en is duizenden jaren oud. Tijdens een avondwandeling op 16 augustus vertellen de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen waaraan dit te zien is. Ook verhalen zij over de mensen die lang geleden op de berg woonden en nog in spoken geloofden.