Willem-Alexander opent ‘zijn’ koningsspelen in Deventer

1,3 miljoen kinderen

De koningsspelen werden voor het eerst gehouden in 2013 in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, met als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk zijn. Dit jaar doen meer dan 1,3 miljoen kinderen mee aan de koningsspelen, afkomstig van ruim 6300 basisscholen. Ook scholen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland doen mee.