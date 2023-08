Xander Blomme langer onder contract bij Go Ahead Eagles

Lekkende (ex-)agen­ten kraken eigen systemen: hoe kan politie zich hier tegen wapenen?

Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Het nieuws over de diefstal van gevoelige informatie uit politiesystemen in Oost-Nederland, door iemand die zich voordoet als politieman, roept veel vragen op. ,,Hier moet de politie zich snel beter tegen wapenen.’’