Zo gaat de nieuwste wijk in Deventer eruitzien (en de locatie langs het spoor is geen probleem)

Deventer waterstof­pi­o­niers lopen voorop met mi­ni-centrale: ‘Je maakt iets wat er niet is’

De wereld verduurzamen bezorgt ons nogal wat hoofdpijn. Hoe gaan we het betalen? En hoe gaan we al die opgewekte stroom in de huizen en fabrieken krijgen? In Deventer werken ze aan een oplossing. Daar staat sinds kort een bijzondere kleine waterstofcentrale, om stroom (langer) te kunnen bewaren. ,,Het hele plaatje moet kloppen.’’