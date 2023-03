Zó gaat McDonald’s in Deventer binnenstad eruitzien: ‘Eigenlijk is er weinig om over te discussiëren’

McDonald’s wil in in de Keizerstraat in het pand trekken waar eerder boekhandel Praamstra zat, naast de Walstraat. De Stentor meldde twee jaar geleden al dat de Mac trek had in het pand.

Menukaart

Walder spreekt van een ‘gevoelige’ aanvraag. ,,Er is veel om te doen geweest met een petitie van tegenstanders, twee jaren geleden. Veel mensen vinden er wat van. Als gemeente moeten we er zakelijk naar kijken. We gaan als overheid niet over de menukaart. We kunnen alleen kijken naar de impact van de zaak op de leefomgeving in dit gebied. McDonald’s voldoet ruimschoots aan de voorwaarden, we willen de vergunning verlenen.”