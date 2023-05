Zo kijken twee kunstenaars naar de IJssel: ‘Ik bezocht 54 landen, maar dit maakte een verwoestende indruk’

Maat vol voor medewer­kers cardiolo­gie in ziekenhuis Zutphen: ‘Pas op het laatste moment op de hoogte gebracht van plannen’

Voor werknemers van de poli cardiologie, de hartkatheterisatiekamer en het pacemakerteam van het ziekenhuis in Zutphen is de maat vol. Ze maken zich zoveel zorgen over de toekomst van hun eigen afdeling en die van het hele ziekenhuis, dat ze een brief hebben overhandigd aanTweede Kamerleden en alle raadsleden uit Zutphen en omgeving.