Zo’n 200 euro aan taxikosten door treinstoring, maar krijg je dat ook vergoed?

,,De regeling om geld terug te krijgen is er altijd, dus deze geldt nu ook gewoon”, geeft de woordvoerder van NS aan over de treinstoring. Als je vanochtend hebt ingecheckt op een perron en niet hebt kunnen instappen, omdat de treinen al niet meer gingen kun je je geld terugvragen via de website. Ook als je stil hebt gestaan terwijl je al in de trein zat, is dit het geval.