Zorgen over toekomst van Deventer Stadsarchief: ‘Waardevolle stukken naar Zwolle, dat kan toch niet?’

De mogelijke komst van een nieuw, gezamenlijk provinciaal collectiecentrum in Overijssel geeft onrust in Deventer. Wat betekent dat voor waardevolle archiefstukken in Deventer? Alhoewel de wethouder sust, blijft de grote vrees: het verdwijnen van stukken naar Zwolle. ,,Deventer heeft één van de best bewaarde én compleetste archieven van het land.”

Een plek die nog niet eens zo lang geleden dagelijks bezoekers trok. Het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek, die in twee rijksmonumentale panden zitten in het Noordenbergkwartier. Nu is het best doods aan Het Klooster; alleen op afspraak kun je er nog terecht.

Bijvoorbeeld om in het Stadsarchief de Deventer Burgerboeken (een soort burgerlijke stand, die vanaf de 14de eeuw is bijgehouden) in te zien. Of de doop-, trouw- en begraafboeken, met gegevens over doop, huwelijk en begrafenis van Deventenaren, uit een iets latere periode.

Ook bijvoorbeeld de archieven van Deventer verenigingen, bedrijven en kerken zijn aanwezig. Of oude, historische Deventer foto’s en bouwtekeningen van eeuwenoude panden. Of besluiten van door de eeuwen heen van het stadsbestuur.

Oudste bibliotheek van het land

De Athenaeumbibliotheek uit 1560 is de oudste bibliotheek van Nederland. Je vind er talloze oude, gedrukte boeken, middeleeuwse handschriften en wetenschappelijke publicaties. Deventer was immers voor 1500 - na Antwerpen - de belangrijkste drukkersstad van de Lage Landen.

In een stad met een rijke historie - en die deze geschiedenis koestert - liggen veranderingen rond erfgoed gevoelig. Het recente besluit van Provinciale Staten om de komst van een ‘centraal en innovatief’ provinciaal collectiecentrum (voor de archieffunctie) te onderzoeken, geeft dan ook onrust.

René Berends, bekend auteur van boeken over zijn geboorteplaats, is bezorgd. Ook omdat de laatste jaren het ‘laagdrempelige’ aan Het Klooster is verdwenen. ,,Je kon eerder dagelijks binnenlopen. Nu alleen op afspraak en slechts twee dagen per week. Ik moet er niet aan denken dat de toegankelijkheid nog verder achteruitgaat. Of dat het archief, dan wel delen ervan, verdwijnen uit de stad.”

Stukken doorvlooien

De term ‘centraal collectiecentrum’ stemt hem ongerust. ,,Amateurhistorici gaan niet - bij wijze van spreken naar Zwolle - om oude stukken door te vlooien. Dan droogt de stroom aan publicaties over Deventer op. Dat er iets nieuws komt okee, maar dat mag niet ten koste gaan van wat we hebben.”

Daaf Ledeboer (stichting Oud Deventer) deelt de zorgen: ,,We gaat dit op korte termijn als bestuur bespreken.” Ook hij begint over de beperkte openstelling.

Stadshistoricus Clemens Hogenstijn houdt zich ‘doorgaans op de vlakte, maar enige zorgen zijn op z’n plaats’, zegt hij. ,,Ik kan me niet voorstellen dat men overweegt om stukken elders onder te brengen. Je praat over kroonjuwelen van de stad, die moeten echt in Deventer blijven en vervang je niet door een deels digitale weergave”, pleit Hogenstijn voor grote zorgvuldigheid. ,,,Deventer heeft één van de best bewaarde én compleetste archieven van het land. Het concentreren van bijvoorbeeld directie, administratie en financiën op één plaats kan prima.”

Een aantal jaren geleden was er al een wijziging. Archief en Athenaenumbibliotheek werden als zelfstandige organisatie opgeheven en ondergebracht bij respectievelijk Collectie Overijssel en Deventer bibliotheek. In een lege (kantoor)ruimte die is ontstaan in het Stadsarchief is overigens vorige week Stichting Industrieel Erfgoed Deventer getrokken.

Gevoeligheden

Wethouder cultuur Ilse Duursma (CDA) kent de zorgen. ,,Die signalen hebben mij bereikt.” Volgens haar is er geen reden voor paniek en let Deventer op haar kroonjuwelen. ,,We kennen de gevoeligheden en kijken met grote zorg naar het archief.”

Tegelijk moet er iets veranderen, stelt ze. De depots in Deventer en Zwolle raken overvol en er ontstaat een capaciteitstekort. Bovendien moeten de klimaatsystemen worden vervangen. ,,Je praat over grote investeringen, dat gaat over miljoenen.”

Een vergelijkbare situatie speelt volgens haar in Zwolle. ,,We zeggen wel: in beide plaatsen moet het archief fysiek toegankelijk blijven.” Al bij het aantreden van het Deventer college van B en W, vorig jaar juni, was al duidelijk dat er iets moet gebeuren, vervolgt ze.

Waar het nieuwe centrum komt, is volgens Duursma onduidelijk. Het is volgens haar helemaal niet gezegd dat in Zwolle zal zijn.

Berends blijft ongerust. ,,Collectie Overijssel zit al in Zwolle, hè. Het scheelt dat we weten dat dit speelt. We moeten niet laten gebeuren dat Deventer haar archief kritiekloos naar Zwolle laat gaan. Zoals onbegrijpelijk is gebeurd bij de opslag van museum De Waag.”

