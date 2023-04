Zwaargewond naar het ziekenhuis na incident met vuurkorf in achtertuin Deventer

Kraamafde­ling Gelre Ziekenhuis in Zutphen gaat per direct dicht: ‘Het lukt niet meer’

Zwangere vrouwen kunnen vanaf nu niet meer terecht in Zutphen om te bevallen. Dat besluit heeft het bestuur van Gelre Ziekenhuizen in Zutphen moeten nemen na massale uitval onder medewerkers door ziekte. ,,We krijgen het niet meer rond en willen wel kwaliteit leveren. Dat lukt dan niet meer.”