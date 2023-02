‘Zwartgeklede mensen’ bekogelen bij IJsselbrug supportersbus FC Twente (en dat is hier niet voor het eerst)

Hier kun je je snoeihout kwijt en later van vuur en feest genieten: Paasvuur Dijkhoek komt er weer aan

In de buurt van een natuurgebied, maar toch mag het. In Dijkhoek zaten ze vorige maand even flink in de zenuwen. Ze dreigden honderden euro's kwijt te raken aan een stikstofberekening. „Maar gelukkig hoeven wij toch niet. De gemeente Berkelland meldt ons dat evenementen die vóór 2004 al bestonden een vrijstelling hiervoor hebben”, aldus een opgeluchte Wim Nieuwenhuis, voorzitter van de Stichting Paasvuurbouwers Dijkhoek, in januari.