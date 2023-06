Zwemmer (16) in kritieke toestand naar ziekenhuis nadat hij niet meer boven kwam in haven Deventer

Een 16-jarige jongen is vanmiddag in de Zandweerdhaven in Deventer in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. Hij ging kopje onder, en kwam niet meer boven. De hulpdiensten rukten massaal uit. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.