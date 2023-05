Zwolse Jonge Honden winnen Cultuurprijs Overijssel, Deventer fotografe is grootste talent

Lochem vraagt inwoners om mee te denken over de toekomst­plan­nen voor de gemeente

De gemeenteraad van Lochem nodigt inwoners en organisaties uit om mee te denken over de toekomstplannen van de gemeente. Hiervoor houdt de Lochemse raad op woensdag 31 mei twee informatiemarkten: één in Lochem en eentje in Gorssel.