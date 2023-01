De regisseur heeft stad en land afgezocht en je gevonden: gefeliciteerd!

Column Zodra je het vertrouwen in taal verliest, grijp je naar conceptue­le columns, lijmpisto­len en soepblik­ken

,,Mensen gaan dit niet snappen”, zegt mijn vader nadat hij mijn column heeft gelezen. We zitten tegenover elkaar aan de keukentafel. Ik laat hem zelden voor publicatie iets lezen, want hij waarschuwt me wanneer mijn toon aan de felle kant is en dat is wat een ouder behoort te doen, maar precies wat ik niet nodig heb wanneer ik schrijf.

9 november