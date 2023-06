Op dit moment vroeg ik me af waar ik het lef vandaan zou halen deze perfecte kers van de tak te rukken en te eten

columnAfgelopen vrijdag lag ik urenlang bedwelmd onder de kersenboom, samen met mijn moeder en tweelingzus. Recht boven mijn hoofd hing een rijpe kers. In een andere hoedanigheid had ik die geplukt, maar op dit moment vroeg ik me af waar ik het lef vandaan zou halen deze perfecte kers van de tak te rukken en te eten.