‘Soms is het beter iets moois te verliezen, liever verliezen, dan dat je het nooit hebt gehad’

Column Ik stak als enige mijn hand op toen de meester vroeg: wie weet zeker dat-ie onderdui­kers in huis zou nemen?

Op sommige dagen kies ik ervoor een oorlogsitem in de krant over te slaan. Ik zal niet de enige zijn. Ik weet het: wat een luxe, een oorlog een dagje over te kunnen slaan.