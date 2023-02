Wie gezien wil worden, moet grover geschut inzetten

Column De regisseur heeft stad en land afgezocht en je gevonden: gefelici­teerd!

Oké, stel je voor: je zit in de trein, het is een uur of zes, de geur van het frietje saté verderop in de coupé dringt je neus binnen. Ter afleiding open je je mailbox. Je ziet dat je een e-mail hebt ontvangen van een beroemd persoon.

11 januari