Afscheid nemen met een knaller van een wereldpremière

Muzikaal dagboek van de pandemie met rustgeven­de rode draad

20 maart Hoe reageren musici op het verstikkende korset van de coronamaatregelen? Inspireert de 1,5 meter? Prikkelt de lege zaal? Hoe ga je om met de eenzame uren in je woonkamer? Voor altvioliste Hiyoli Togawa - opgegroeid in het Rijnland en met roots in Japan en Australië - zijn yoga, schilderen en het spelen van Bach vaste prik in het doorkomen van moeilijke tijden. Ze vindt thuis in Berlijn een vredig toevluchtsoord in de brede melodieën van de sarabandes uit de cellosuites. Die geven haar houvast en bemoediging.