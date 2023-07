‘Amsterdamse Mozart’ daagt zijn solisten uit hun grenzen te verkennen

Luister mee Knap in elkaar geknutseld oratorium met ‘wurstfagot’

Een echt groot kerstoratorium heeft de vroege baroktijd, ondanks de inmiddels weer regelmatig uitgevoerde Weihnachtshistorie van de 350 jaar geleden overleden Heinrich Schütz, niet opgeleverd. Dat kwam er pas in 1734, met dank aan Bach. Maar wat niet is, kan nog komen. Dat blijkt wel uit de nieuwste uitgave van het Belgische Ricercar. Daar is door Jérôme Lejeune, met muziek van twaalf componisten uit de zeventiende eeuw - waaronder Schütz - op een knappe wijze een denkbeeldig oratorium in twee delen in elkaar geknutseld.