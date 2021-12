Anneleen Lenaerts blikt nostalgisch terug op haar Weense hoogtepunten

luister mee Bloedje mooie bonus bij Napoleons verrukke­lij­ke lievelings­ope­ra

Dat Napoleon Bonaparte (1769-1821) geregeld naar het theater ging weten we. Ook zijn tegenstanders destijds in Parijs zijn van die hobby op de hoogte. Die proberen hem met buskruit op kerstavond 1800 tevergeefs om het leven te brengen. Napoleon en zijn Joséphine zijn dan per koets op weg naar een uitvoering van Haydns oratorium Die Schöpfung. Minder bekend is dat de ‘kleine korporaal’ uit Corsica een fervent liefhebber van de Italiaanse opera is geweest. Zijn favoriete zangers trekken zelfs mee op veldtochten.

2 oktober