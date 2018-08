Bachs klavecimbelconcerten als afgestofte pure kamermuziek

Dat het spel van Swiatkiewicz zo in het zonnetje wordt gezet, is meer dan terecht. Allereerst is daar de soepele techniek. Het passagewerk staat als een huis. De klavecinist verstaat daarbij de kunst om het niet te mechanisch te laten klinken. Het vroeger bij oudere collega's zo vaak te beluisteren 'naaimachinegeratel' zul je bij Marcin Swiatkiewicz niet tegenkomen.



Hij kiest voor meerdere lagen in zijn spel en ook voor de nodige schakeringen. De muziek krijgt van de klavecinist bovendien een prettig frisse drive. Tijdens de door Channel Classics gemaakte opnamen in het Poolse Katowice bespeelde Swiatkiewicz trouwens voor elk van de drie concerten een ander instrument, stuk voor stuk kopieën van historische klavecimbels . In het geval van het Concert in E, BWV 1053 horen we een prachtig klinkende kopie van een instrument van Pascal Taskin, de uit de buurt van Luik afkomstige klavecimbelbouwer die vanaf 1760, tien jaar na Bachs dood, in opdracht van de Franse koningen werkte.