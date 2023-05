Berlijnse topensembles met plechtige en toch sprankelende ‘Coronation Anthems’

Luister mee Van een oude liefde verroest ook de erfenis niet

Vanaf het eerste moment dat ik haar op musicassette (ja, ja) hoorde, werd ik fan. Live hield ze mij in haar ban toen ze een keertje in de Nijmeegse Vereeniging bij Het Gelders Orkest een pianoconcert van Mozart speelde. Misschien was ik ook wel een beetje verliefd op haar. Wie zal het zeggen? Huldigingen bleven niet uit. In 1966 werd er in de Keukenhof een tulp naar haar vernoemd - I love tulips - en vanaf 1969 doceerde de pianiste als professor aan het befaamde Mozarteum in Salzburg.