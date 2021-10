Bij Telemann smaakt een kus naar ‘Speck und Sauerkraut’

luister mee De Vriend laat twee genieën elkaar postuum de hand reiken

28 april Wat als Mozart in 1765 Händel had kunnen ontmoeten? Was diens invloed op het negenjarige wonderkind dan net zo groot geweest als die van Johann Christian Bach? We zullen het nooit weten. Maar duidelijk is wel dat Wolfgang Amadeus Mozart in zijn Weense jaren stevig in de ban was van Georg Friedrich Händel. Daarom is deze nieuwe cd Arias and Overtures van Challenge Classics ook zo intrigerend. Die combineert heel prikkelend Mozarts Händelbewerkingen met Händels en Mozarts originele werken. Alsof twee genieën elkaar postuum de hand reiken.