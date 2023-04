Brits icoon met fijne neus voor stijlbewustzijn boeit onverminderd

Luister mee Monsterbox biedt totaalover­zicht om van te watertan­den

Inmiddels is hij al tien jaar niet meer onder ons. Maar de live en studioregistraties van de legendarische Duitse bariton Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012) blijven nog steeds referentieopnamen als het gaat om het zingen van het kunstlied en in mindere mate het opera-vak en de oratoriumcultuur. Deutsche Grammophon wrijft die constatering er nog eens extra in met het uitbrengen van een doos met 107 cd’s en een dik boekwerk. Dietrich Fischer-Dieskau, Complete Lieder Recordings on Deutsche Grammophon: vriend en vijand kunnen er niet om heen. Aflevering 600 doet verslag.